TBMM\'de Kavga: Utanç Verici Olay

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, dün TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni esnasında yaşanan kavgaya ilişkin "Hiç kimse kimden gelirse gelsin bu yüce Meclis'imizin saygınlığını ortadan kaldıracak adımın içerisinde olmaması gerekmektedir. Dünkü vahim manzara babası yaşındaki bir vekile yumruk sallayan ve bununla bir yerlere mesaj vermeye çalışan bu tip vekillerin burada görev almasının da gerçekten utanç verici olduğunu ifade etmek istiyoruz. Burası gladyatörler arenası değildir. Burası Türkiye Cumhuriyetimizin yasama organının ortaya çıktığı müstesna bir yerdir" dedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurul'da Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında yaşanan tekmeli yumruklu kavgaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşananların kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Bekin, "Bir devlet kurmuş olan gazi Meclisimizin her bakımdan hükmü şahsiyetinin korunması ve bu yüce Meclis'in bu tip olaylara sahne olmaması en büyük temennimizdir. Fakat gördüğümüz kadarıyla özellikle iktidar partisinin son dönemlerde yapmış olduğu kutuplaştırıcı politikalar ve yürütmenin yargı üzerindeki hükümranlığını daha da derinleştirme yoluna gitmesi buradaki faturanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortaya çıkmasına ne yazık ki neden oldu" dedi.

Bazı milletvekillerinin sürekli olarak TBMM'nin saygınlığıyla örtüşmeyen hareketler içerisine girerek saldırgan tutum içerisinde bulunmaları kabul edilebilir bir durum olmadığını söyleyen Bekin, şunları söyledi:

"Hiç kimse kimden gelirse gelsin bu yüce Meclis'imizin saygınlığını ortadan kaldıracak adımın içerisinde olmaması gerekmektedir. Dünkü vahim manzara babası yaşındaki bir vekile yumruk sallayan ve bununla bir yerlere mesaj vermeye çalışan bu tip vekillerin burada görev almasının da gerçekten utanç verici olduğunu ifade etmek istiyoruz. Burası gladyatörler arenası değildir. Burası Türkiye Cumhuriyetimizin yasama organının ortaya çıktığı müstesna bir yerdir. Burada Sezar'a selam olsun şeklinde sürekli olarak şiddeti körükleyen bu sloganın benzerini adeta ortaya koymaya çalışan vekillerin hiçbir fikir ortaya koymadan sadece şiddeti tetiklemekle ortaya çıkmaya çalışmaları ve kamuoyunda kendilerine yer almaya çalışmalarını gerçekten kabullenmek mümkün değildir."

Söz konusu milletvekillerinin böyle bir davranış içerisine girdiği takdirde bunların yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüce makamı değil "jungle" olması gerektiğini vurgulayan Bekin, "Eğer ki böyle şiddet politikalarıyla devam etmek istiyorlarsa 'jungle'ın uçsuz bucaksız ormanlarında bunları yerine getirmeleri onlar için en en güzel ortam niteliğindedir" dedi.

"Siyonist İsrail'e her türlü silahı sağlayan ABD yönetimi, Pentagon ve Senato da en az Netanyahu kadar suçlara ortaktır"

Son günlerde İsrail'in Gazze'de yüksek teknoloji ürünü gizli kuantum ışınlarıyla çalışan, aşırı sıcaklığı yüksek basınçla birleştiren "Solomon'un Buharlaştırıcısı" termal ve termobarik silahları kullandığına dair medyada haberler çıktığını belirten Bekin, "Çıkan haberler ister istemez ABD Başkanı Trump'ın İsrail'i ziyareti sırasında Kniset önünde konuşma yaparken; Netanyahu'nun kendisinden daha önceden hiç duymadığı silahlar istediğini ve ABD'nin sağladığı söz konusu silahlarla İsrail'in nasıl 'güçlü ve kudretli' olduğunu açıkça ortaya koymuş bu da şüphelerin daha da artmasına neden olmuştur. Siyonist İsrail'in, uluslararası hukuka göre suç sayılan bu ve benzeri silahları kullanması karşısında hesap verilebilirlik dışında tutulması son derece düşündürücüdür. Siyonist İsrail'e her türlü silahı sağlayarak Gazze'deki katliamlara ortak olan ABD yönetimi, Pentagon ve Senato da en az Siyonist Netanyahu kadar bu suçlara ortaktır" ifadelerini kullandı.