TBMM'de Orta Doğu Gelişmeleri Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de Orta Doğu Gelişmeleri Görüşüldü

10.03.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri ve Savunma Bakanları, TBMM'de Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in milletvekillerine, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bilgilendirme yaptığı birleşim toplam 4,5 saat sürdü.

TBMM Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş'un başkanlığında "Orta Doğu'daki gelişmeler" gündemiyle toplandı. Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başlayan birleşimde, TBMM İç Tüzüğü'nün 59. maddesi uyarınca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kapalı oturumda bilgilendirme yapması oylandı ve kapalı oturuma geçildi. Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerini ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin bilgilendirdi.

Bakanlar Fidan ve Güler'e bilgilendirme için 30'ar dakika süre verildi. Bu sürelerin tamamlanmasından sonra birleşime yarım saat ara verildi. Daha sonra başlayan oturumda, gruplar ve grubu bulunmayan partiler adına konuşmalar yapıldı.

Oturum devam ederken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerine Tören Salonu'nda vereceği iftar için ayrıldı. Bu sırada birleşimi TBMM Başkanvekili Pervin Buldan yönetti.

Kapalı oturum saat 19.10'da sona erdi. Kapalı oturum, verilen ara dahil 4,5 saat sürdü.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Orta Doğu Gelişmeleri Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı’ndan geçebilir İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir
Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı
Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı Trump görüntülere rağmen ’’Görmedim’’ dedi Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen ''Görmedim'' dedi
Bangladeş’te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu Bangladeş'te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu
İran, Bahreyn’in başkenti Manama’yı vurdu: 1 ölü, çok sayıda yaralı İran, Bahreyn'in başkenti Manama'yı vurdu: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı

21:57
Beyaz Saray: Trump askeri hedeflere ulaştığında ve İran koşulsuz teslim olduğunda savaş sona erecek.
Beyaz Saray: Trump askeri hedeflere ulaştığında ve İran koşulsuz teslim olduğunda savaş sona erecek.
21:02
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk
Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
20:43
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 22:11:51. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM'de Orta Doğu Gelişmeleri Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.