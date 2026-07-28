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TBMM'de Yeni Siyasi Dönem

TBMM\'de Yeni Siyasi Dönem
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YENİ Parti'nin kurulmasıyla TBMM'deki siyasi grup sayısı 7'ye yükseldi, geçici oturma düzeni oluşturuldu.

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - YENİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte TBMM Genel Kurulu, yeni siyasi dağılımla ilk kez toplandı. Birleşimde, siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi nedeniyle oluşturulan geçici oturma düzeni uygulanırken, YENİ Parti AK Parti'nin yanında, CHP ise DEM Parti ile MHP gruplarının arasında yer aldı.

YENİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte TBMM'deki siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesinin ardından Genel Kurul ilk kez yeni grup yapısıyla toplandı. Genel Kurul'a Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlık ediyor.

GEÇİCİ OTURMA DÜZENİ OLUŞTURULDU

YENİ Parti'nin kurulması ve TBMM'deki siyasi parti grup sayısının 7'ye yükselmesi üzerine Genel Kurul'da geçici oturma düzeni oluşturuldu. Buna göre YENİ Parti Grubu, Genel Kurul Salonu'nda AK Parti Grubu'nun yanında yer alacak. CHP için ise DEM Parti ile MHP gruplarının arasında yer belirlendi.

Adan, gündeme geçilmeden önce milletvekillerine yerinden söz verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, YENİ Parti'nin kuruluş sürecinde eski isimlerin yer aldığını ifade ederek, "CHP'de ne kadar eski milletvekili, ne kadar eski bürokrat varsa hepsi burada. Kimler var diye baktığımızda, 'Kimler yok ki' cinsinden. CHP eski Genel Başkanı, TDH eski Genel Başkanı, eski milletvekilleri, eski bakanlar, eski bürokratlar, eski parti değiştirenler, eski CHP üyeleri, eskiler saymakla bitmiyor. Eskiye rağbet olsaydı partinin adı 'yeni' olmazdı" dedi.

YENİ Parti ve CHP milletvekillerinin Yıldırım'ın konuşmasına tepki göstermesi üzerine TBMM Başkanvekili Adan, "YENİ Parti'ye de hayırlı olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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