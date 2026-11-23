TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nı ziyaret etti.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan'ın da katıldığı ziyarette, ilçenin turizm, sanayi, eğitim ve şehirleşme alanlarındaki potansiyeli ile geleceğe yönelik çalışmalar ele alındı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Oktay, Gölbaşı'nın doğal güzellikleri, sanayi altyapısı, eğitim kurumları ve kültürel değerleriyle Ankara'nın önemli cazibe merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Mogan ve Eymir Gölleri ile tanınan ilçenin doğal zenginliklerinin yanı sıra ASELSAN gibi önemli sanayi kuruluşlarıyla da öne çıktığını belirten Oktay, sanayi, turizm ve eğitimin birbirini destekleyecek şekilde geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Sanayinin gelişmesinin bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayacağını vurgulayan Oktay, Gölbaşı'nın Ankara'ya yakınlığı ve sahip olduğu imkanlarla önemli avantajlar taşıdığını dile getirdi.

Gölbaşı'nın sanayi, turizm ve eğitim alanlarında gelişirken kendi kimliğini de korumasının önemli olduğuna dikkati çeken Oktay, şunları söyledi:

"Turizmde gelişmek istiyorsanız şehrin bir kimliği, bir karakteri olmak zorunda. Bunu kaybedemezsiniz. Bütüncül bir planlama çerçevesinde şehri bir ileri boyuta taşımak zorundasınız. Sanayi yatırımları ve artan yerleşim talebi planlı şehirleşmeyle yürütülmeli. Plansız şehirleşmeye asla müsaade etmemek gerekir."

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da ziyaretinden dolayı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

Odabaşı, Gölbaşı'nı layık olduğu hizmetlere kavuşturmak ve projeleri bir an önce sonuçlandırmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.