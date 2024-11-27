TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Semra Dinçer: "Bugün Burada Açtığımız Temsili Kefeni Kadınlar Çantasında Taşıyor Haberiniz Var Mı?"

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(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada toplantının başında yaptıkları protestoyu hatırlatarak, "Sayın Bakan, bugün burada açtığımız temsili kefeni kadınlar çantasında taşıyor haberiniz var mı? 9 Ekim'de Genel Kurul'da yaptığım konuşmamda 2024 yılında 296 kadın katledildi demiştim. Aradan 49 gün geçti, bugün katledilen kadın sayısı 412 oldu. Bu sabah bu kefeni burada açtığımızda Esenyurt'ta bir kadın daha eşi tarafından boğularak öldürüldü" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri devam ediyor. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, komisyonda yaptığı konuşmada, kadın cinayetlerin, kadın ve çocuklara yönelik şiddete işaret etti, CHP'li belediyelerin açtıkları kreşlerin kapatılması tartışmalarına değindi.

" Dubai'de her gün yatağa aç giren çocukları anlattınız mı?"

Semra Dinçer, şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 yılı bütçesini Narin'in, Sıla bebeğin, istismara uğramış yüzlerce kadın ve çocuğun, şiddete uğramış ve katledilmiş kadınların, dağılmış ailelerin, doğdukları hastanede katledilen bebeklerin gölgesinde görüşüyoruz. Bu utancın sahipleri de burada. Sayın Bakan, sizin sorumluluk alanınızda olan kadın, çocuk, aile hepsinde büyük bir yıkım var. Kadınlar katlediliyor, aileler dağılıyor, çocuklarımız uyuşturucu batağına saplanmış durumda. Siz Dubai'de Küresel Kadın Forumu'nda süslü cümleler kurarken Türkiye'de kadınlar ve çocuklar katlediliyor. Dubai'de, "kadınların toplumsal hayattaki gücünü artıracak projelerimiz ve çocuklarımızın geleceği için yürüttüğümüz çalışmalara dair iyi uygulama örneklerimizi paylaştık" demişsiniz. İyi örnek nedir Sayın Bakan? Katledilen kadınlar mı, uyuşturucu batağına saplanan çocuklarımız mı, dağılan aileler, istismara uğrayan bebekler mi sizin için iyi örnek? Dubai'de; çocuk yaşta katledilen Narin'i, istismara uğradıktan sonra öldürülen Sıla bebeği, İzmir'de diri diri yanarak ölen 5 çocuğumuzu, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde öldürülen bebekleri, engelli ve bakıma muhtaç çocukların devlet yurtlarında işkence gördüklerini anlattınız mı? Her gün yatağa aç giren çocukları anlattınız mı?

"Son 3 yılda katledilme oranının yüzde 100 artmış olduğunu belirtmediniz"

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasından bu yana Türkiye'de kadın katliamı artmış durumda. 2021 yılında 280 kadın, 2022 yılında 334 kadın, 2023 yılında ise 315 kadın katledildi. Sayın Bakan, bugün burada açtığımız temsili kefeni kadınlar çantasında taşıyor, haberiniz var mı? 9 Ekim'de Genel Kurul'da yaptığım konuşmamda 2024 yılında 296 kadın katledildi demiştim. Aradan 49 gün geçti, bugün katledilen kadın sayısı 412 oldu. Bu sabah bu kefeni burada açtığımızda Esenyurt'ta bir kadın daha eşi tarafından boğularak öldürüldü. Sunumunuzda kadınların kamuda çalışma oranının yüzde 42 arttığını belirttiniz. Ama Sayın Bakan, kadınların son 3 yılda katledilme oranının yüzde 100 artmış olduğunu belirtmediniz. Yoksa bundan haberiniz yok mu? Siz bugün bu salona girerken ne kadar mutluydunuz. Hiç utanmadan güle oynaya girdiniz bu salona. Sayın Bakan içiniz rahat mı, hiç mi vicdan azabı çekmiyorsunuz?

"Bu kreşler ekonomik durumu yeterli olmayan ailelere hizmet sunmakta"

Siz kadın istihdamının arttığını söylüyorsunuz ancak iktidarınız CHP'li belediyelerin açtığı kreşleri kapatıyor. Belediyelerimiz, açtığı kreşlerle ekonomik durumu yeterli olmayan ailelere hizmet sunmakta ve kadınların çalışma hayatında yer almasına destek olmaktadır. Ancak bir taşla üç kuş vurmaya çalışan şark kurnazı AKP, kreşleri kapatarak; çocuklara temiz ve güvenli kreşler sağlayan CHP'li belediyelerin hizmetlerini engellemeyi; çocuklarımızı cemaatlerin eğitim kurumlarına mahkum etmeyi; kadınları çalışma hayatından kopararak eve hapsetmeyi amaçlamaktadır. Bu konunun esas muhatabı kadınlar ve çocuklar olmasına rağmen Milli Eğitim ve Çevre Bakanlığı aralarında paslaşırken nedense siz bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmadınız.

Kadına ve çocuğa sahip çıkmadığınız gibi yaşlılara da sahip çıkmıyorsunuz. Yaşlı bakımevlerinin fiyatlarına gelen fahiş zamlar nedeniyle yaşlılarımız artık buralarda barınamaz hale gelmiştir.

Son söz olarak şunu belirtmek isterim, Aileyi, kadını, çocukları ve yaşlıları koruması gereken siz, bütün bu olup bitene sessiz kalan yine siz. Bu ülkede kadınlar katledilirken siz sustunuz. Çocuklar katledilirken siz sustunuz. Ama biz susmayacağız. Eşit, özgür bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşam hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Biz kadınlar olarak canice öldürülerek, bu kefeni giymeyeceğiz."