TCG Anadolu\'ya Yoğun İlgi

09.05.2026 13:38
Deniz Kuvvetleri'nin amfibi gemisi TCG Anadolu, vatandaşların yoğun ilgisiyle ziyaretçi akınına uğradı.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında vatandaşların ziyaretine açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu, yoğun ilgi gördü.

Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemiyi görmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren liman girişinde yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, güvenlik kontrollerinin ardından gruplar halinde saat 10.00 itibarıyla gemiye alınmaya başlandı.

Aralarında çocuklar, öğrenciler ve aileler ile yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu ziyaretçiler, Türkiye'nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu'yu yakından inceleme imkanı buldu.

Gemide sergilenen yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerini inceleyerek görevli personelden bilgi alan vatandaşlar, geminin güvertesinde hatıra fotoğrafı da çektirdi.

TCG Anadolu'yu ziyaret eden ve kamerayla görüntüleyen 10 yaşındaki Aras Özay, askeri alanda çalışan bir mühendis olmak istediğini söyledi.

Baba Suat Özay da "Gururluyuz. Hep merak ediyorduk, bugün nasip oldu. Gördükçe milliyetçilik duygularımız kabarıyor. Kendimizi daha da ileride görmek istiyoruz." dedi.

İzmit'ten gemiyi görmek için geldiğini belirten Nihat Kırca ise "Çok onurlu ve gururluyuz. Böyle bir eseri görmek çok büyük bir onur. Allah'a şükürler olsun ki böyle bir eserimiz var." diye konuştu.

Kaynak: AA

