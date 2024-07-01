TCG Bandırma Karakol Gemisi Almanya Deniz Kuvvetleri ile Eğitim Yaptı

TCG Bandırma karakol gemisi, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait FGS Brandenburg fırkateyni ile eğitim yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"TCG Bandırma karakol gemimiz, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait FGS Brandenburg fırkateyni ile eğitimler gerçekleştirdi."
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