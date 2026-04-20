(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Görev Grubu'na bağlı TCG Gelibolu fırkateyni personelinin Libya'da Deniz Harp Okulu öğrencilerine uygulamalı eğitim verdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Deniz Görev Grubu'na bağlı TCG Gelibolu fırkateyni personelinin, Libya'da Deniz Harp Okulu öğrencilerine uygulamalı eğitim verdiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Deniz Görev Grubu unsuru TCG Gelibolu fırkateynimizin personeli; Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında, HOMS Müşterek Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinesinde Libya Deniz Harp Okulu öğrencilerine, uygulamalı eğitimler verdi. Eğitime katılan Libya Deniz Harp Okulu öğrencilerine katılım sertifikaları, eğitim bitişinde törenle takdim edildi."
Son Dakika › Güncel › TCG Gelibolu, Libya'da Eğitim Verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?