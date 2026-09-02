TCG Osmangazi kaza bölgesinde çalışmalara başladı
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Osmangazi çıkarma gemisinin saat 09.30 sıralarında kaza bölgesine ulaştığını açıkladı. Gemi, yaklaşık 2 saattir bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.
TCG OSMANGAZİ, BÖLGEYE ULAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Osmangazi çıkarma gemisinin saat 09.30 sıralarında kaza bölgesine ulaştığını ve yaklaşık 2 saattir çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
Kaynak: DHA
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