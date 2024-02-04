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TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon hedefe uygun seviyelere düşene kadar sıkı para politikası uygulanacak - Son Dakika
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TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon hedefe uygun seviyelere düşene kadar sıkı para politikası uygulanacak

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon hedefe uygun seviyelere düşene kadar sıkı para politikası uygulanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan, enflasyonun hedeflenen seviyelere gerilemesi için gerekli olan parasal sıkılığın korunacağını belirtti. Karahan, ekonomik istikrarın sağlanması ve enflasyonun kontrol altına alınması için sıkı para politikasının devam edeceğini vurguladı.

04.02.2024 15:05
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TCMB Başkanı Karahan: "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız"

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon hedefe uygun seviyelere düşene kadar sıkı para politikası uygulanacak - Son Dakika
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