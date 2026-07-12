TDK 94. Yılını Kutladı - Son Dakika
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TDK 94. Yılını Kutladı

12.07.2026 13:46
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Bakan Ersoy, Türk Dil Kurumu'nun 94. yılı için kutlama mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dilimizin doğru kullanılması, zenginliğinin korunması ve bilimsel çalışmalarla geliştirilmesi adına önemli bir sorumluluk üstlenen Türk Dil Kurumumuz, kuruluşundan beri bu alanda önemli katkılar sunmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, Türk Dil Kurumunun (TDK) 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, güçlü bir dilin, güçlü bir düşünce dünyasının temeli olduğunu vurgulayan Ersoy, Türkçenin asırlar boyunca biriken bilgi, birikim ve tecrübeyi geleceğe taşıyan en kıymetli değerlerden olduğunun altını çizdi.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Dilimizin doğru kullanılması, zenginliğinin korunması ve bilimsel çalışmalarla geliştirilmesi adına önemli bir sorumluluk üstlenen Türk Dil Kurumumuz, kuruluşundan beri bu alanda önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Türk Dil Kurumumuzun kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Türkçemize değer katan bilim insanlarımıza, araştırmacılarımıza ve kurum mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyor, emekleri için şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Türk Dil Kurumu, Kültür Sanat, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDK 94. Yılını Kutladı - Son Dakika

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