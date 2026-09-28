TDK Başkanı, 800 bini aşan söz varlığıyla Türkçe sözlüğü hazırladıklarını söyledi

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nda 367 bine yakın ziyaretçi kabul edildi

TBMM'yi 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nda 366 bin 384 kişi ziyaret ederken, bunların 65 bin 698'ine "rehberlik hizmeti" sunuldu

(Huzeyfe Tarık Yaman/TBMM)

2- TDK, 800 bini aşan söz varlığıyla "yaşayan Türkçenin sözlüğü"nü hazırlıyor

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert:

"Şu an yoğunlaştığımız konulardan birisi yaşayan Türkçenin sözlüğünü hazırlamak. Bu, bütün kültür alanlarını, bütün bilim dallarını temsil eden, Türkçeyi temsil kabiliyeti yüksek bir sözlük olacak"

"Türkiye Terim Bankası'na 310 bin terim girilmiş durumda. Onu da bu yıl açacağız ve halkımızın, ilgili kurumların hizmetine sunacağız"

(Fatma Nur Candan/Ankara)

3- WindEurope: "Türkiye'nin COP31 hedefleri ve rüzgar yatırımları Avrupa'da yakından izleniyor"

Avrupa rüzgar enerjisi sektörünün çatı kuruluşu WindEurope Üst Yöneticisi Tinne Van der Straeten:

"Türkiye, enerji dönüşümünde eksik kalan halkaları COP31 ile bir araya getirebilecek"

"Türkiye de denizüstü rüzgar pazarına girerse, Avrupa genelinde denizüstü rüzgar kurulumunu gerçekten büyütebiliriz"

(Gülşen Çağatay/Hamburg)

4- Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst, Türkiye ile bağlarının önemini vurguladı:

"Dünya çapında, ekonomik ve toplumsal açıdan Türkiye ile Kuzey Ren-Vestfalya kadar yakın bağları olan başka bir yer yoktur"

"Gümrük Birliği'ni daha da geliştirmeli, hukuki ihtilaflar için iyi işleyen mekanizmalar kurmalıyız ki her iki ülke de bundan daha fazla fayda sağlayabilsin"

(Cüneyt Karadağ/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin toplam ticaret hacmi 1,27 trilyon dolara ulaştı

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından yayımlanan Türk Devletleri Dergisine göre, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Zengezur Koridoru gibi büyük altyapı projeleri Türk devletlerinin küresel ticaret akışlarındaki stratejik rolünü artırıyor

Türk dünyasının yalnızca Doğu ile Batı arasında bir ulaştırma ve ticaret koridoru olarak değil, teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşüm açısından da daha güçlü bir ekonomik merkez haline getirmeyi amaçladığının altı çiziliyor

(Yunus Türk/İstanbul)

6- Siber tehditler "Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"nda ele alınacak

Konferans, 20-21 Ekim'de "Yeni Dünya Düzeninde Siber Savaşlar" başlığıyla gerçekleştirilecek

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan:

"Etkinlikte özellikle Türkiye'nin siber savaş konusundaki yeteneklerini, kabiliyetlerini ortaya koyarak, oluşan riskleri ve tehditleri gündeme taşımayı amaçlıyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

7- BİR NEFES BİN ZEHİR - Gençlerin "havalı" gördüğü elektronik sigara akciğerleri vuruyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Bahadır:

"Elektronik sigara ya da ısıtılmış tütün ürünleri nefes alma yoluyla akciğerlere gidiyor. Kısa ve uzun vadede akciğerlere oldukça zarar verecek. Bunlar ileri dönemlerde bu kişilerde KOAH hastalığına yol açabilecektir"

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel:

"Bunlar, birçok üründen çok daha hızlı bağımlılık yapan ürünler. Hepsi tütün, nikotin benzeri ürünler. Sonuçta bağımlılık açısından hiçbir farkı yok"

(Halis Akyıldız/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Sonbaharın gelmesiyle dolaptan çıkarılan ev tekstili ürünleri ihracata da katkı sağlıyor

Sıcaklıkların düşmesiyle kullanımı artan battaniye, yorgan ve terliklerin ihracatından bu yılın 7 ayında 37,7 milyon dolarlık gelir elde edildi

Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği söz konusu ürünlerin ihracatında ABD, Almanya ve İtalya öne çıktı

(Seda Tolmaç/Ankara)

9- Türk kozmetik sektöründeki ihracat artışı iç pazara da ivme kazandırıyor

İTO Kozmetik Komite Başkanı Necdet Mot:

"Türkiye kozmetik sektörü artık yalnızca fason üretim yapan bir yer olmaktan çıkıp, kendi markalarını dünya sahnesine çıkaran köklü bir dönüşüm süreci yaşıyor"

"Sektörün küresel ve yerel ölçekteki büyümesi, kadın çalışan sayısında ve kadınların yönetim kademelerindeki ağırlığında gözle görülür bir sıçramayı beraberinde getirdi"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı)

10- Sulak alanlarda 1,7 milyon su kuşu sayıldı, en sık görülen tür sakarmeke oldu

En fazla su kuşu görülen alanların, Eğirdir Gölü, Akyatan Gölü, Kızılırmak Deltası, Beyşehir Gölü ve Hirfanlı Barajı olduğu belirlendi

Sakarmeke yanında diğer sık görülen su kuşları, çamurcun, karabaş martı, elmabaş patka, yeşilbaş ördek oldu

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

11- Çin, dünyanın en büyük LNG alıcısından küresel satıcıya dönüşüyor

Çin'in LNG ithalatının gerilemesine karşın uzun vadeli tedarik kontratlarının büyümesi, ülkeyi küresel LNG piyasasında yeniden satıcı konumuna taşıyor

Çinli şirketlerin 2025'te 17-19 milyon ton LNG'yi yeniden sattığı tahmin edilirken, Güney Kore, Japonya ve Hollanda başlıca varış noktaları oldu

(Ebru Şengül Cevrioğlu/Ankara)

12- ASIRLIK MEKTEPLER - Üsküdar'ın 179 yıllık eğitim çınarı: Burhan Felek Anadolu Lisesi

İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından biri olan lise, 1847'de Mülkiye Mekteb-i Rüşdiyesi adıyla başlayan eğitim serüveninde farklı isim ve binalarda faaliyet gösterdi

Müdür Yardımcısı Fazıl Yıldırım:

"İki öğretmen arkadaşımız İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirmesiyle arşivlerimizi dijitale aktarıyor. Çok eski, atalarımız diyebileceğimiz büyüklerimizin hangi dersleri okuduklarını, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış bazı dersleri gördüm"

(Hamdi Dindirek-Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- İstanbul'da ağustosta en çok karpuz ve domates tüketildi

Bayrampaşa ile Ataşehir'deki meyve ve sebze hallerinde geçen ay 105 bin 573 ton meyve ve 168 bin 584 ton sebze olmak üzere toplam 274 bin 157 ton ürün satışa sunuldu

Meyve olarak karpuz, kavun, üzüm, şeftali ve nektarin, sebzede ise domates, biber, salatalık, patates, patlıcan ve kuru soğan en çok satılan ürünler oldu

(Hüseyin Kul/İstanbul)

14- Beşiktaş'ı milli ara sonrası zorlu bir maraton bekliyor

Siyah-beyazlılar, 11 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 8 mücadeleye çıkacak

Beşiktaş, bu süreçte ligde sırasıyla Kocaelispor, Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği gibi önemli rakiplerle karşılaşacak

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim, Crystal Palace ve Celtic ile kozlarını paylaşacak

Beşiktaş, söz konusu 8 maçın 4'ünü Tüpraş Stadı'nda, 4'ünü de deplasmanda oynayacak

(Metin Arslancan/İstanbul)

15- İran'daki tenis yasağından dünya tenisine uzanan büyük ün

Eski tenisçi Mansour Bahrami:

"Benim hayalim tenisçi olmaktı. Karşıma çıkan her engeli ortadan kaldırdım ve bugün buradayım. Flushing Meadows, Wimbledon, Roland Garros ve Avustralya Açık gibi dünyanın en büyük kortlarında oynadım"

"Benim için tenis oynamanın tek nedeni seyircinin olması. Seyirci yoksa tek başıma oynamaktan keyif almıyorum"

"Asıl önemli olan keyif almak ve yaptığınız şeyden zevk almak. Dünya bir numarası ya da üç binincisi olmanız önemli değil"

(Çağlanur Tuncel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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