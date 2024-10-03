TDT 15 Yaşında Kutlandı - Son Dakika
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TDT 15 Yaşında Kutlandı

Kazakistan, TDT'nin 15. yıl dönümünü ve Türk İşbirliği Gününü kutladı.

03.10.2024 12:17
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Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurucu belgesi olan Nahçıvan Anlaşması'nın 15. yıl dönümü vesilesiyle Türk dünyasının 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutlayan mesaj paylaştı.

Bakanlığın mesajında TDT'nin temelini oluşturan Nahçıvan Anlaşması'nın 15 yıl önce bugün imzalandığı hatırlatıldı.

Mesajda, "Türk Devletleri Teşkilatı, kısa zaman içinde barışın güçlendirilmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya çalışarak kendisini uluslararası ilişkilerin tam teşekküllü ve yetkili bir öznesi olarak ilan etmeyi başardı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türk entegrasyonunun ekonomiden ulaştırmaya, bilimden çevreye, eğitimden sanata, turizmden kültüre, spordan beşeri alanlara kadar geniş işbirliği yelpazesini barındırdığı kaydedilen mesajda, "Kazakistan, faaliyetleri çerçevesinde entegrasyonunu geliştiren Türk Devletleri Teşkilatının başlatıcısı ve kurucu devletlerinden biridir." ifadesi kullanıldı.

Mesajda, Kazakistan'ın TDT dönem başkanlığının "Türk Devri" sloganıyla Türk ülkeleri arasındaki birlik ve etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan 8 önceliği içeren program doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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