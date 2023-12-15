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TDT, bölgesel işbirliğinde aktif rol oynamaya hazır

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, OECD Avrasya Haftası'nda TDT'nin bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

TDT, bölgesel işbirliğinde aktif rol oynamaya hazır
15.12.2023 - 15:45,
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, TDT'nin bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

???????Ömüraliyev, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Avrasya Haftası'nın "Avrasya'yı Birbirine Bağlamak: Ticaret ve Ulaştırma" başlıklı genel oturumunda konuştu.

OECD üyesi ve Avrasya ortağı ülkelerin yanı sıra OECD ortak kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Büyükelçi Ömüraliyev, TDT'nin ticaret, gümrük, ulaştırma ve BİT işbirliği alanlarındaki mevcut ve planlanan girişimleri hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Ömüraliyev, TDT'nin bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

OECD Avrasya Haftası çerçevesinde, üye devletlerin delegasyon başkanları ve daimi temsilcileriyle bir araya gelen Ömüraliyev, TDT'nin gündeminde yer alan sektörel işbirliğine ilişkin önemli konular üzerinde istişarelerde bulundu.

Kaynak: AA
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