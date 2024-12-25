TDT'den Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında yolcu uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

TDT Sekretaryasından yapılan yazılı açıklamada, Bakü- Grozni seferini yapan Azerbaycan havayolu şirketine ait uçağın, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında meydana gelen trajik kazada düştüğünün derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, kazadan sağ kurtulanlara acil şifalar diliyoruz. Tüm düşünce ve dualarımız, bu elim olaydan etkilenmiş olan kardeşlerimizle beraber. Bu kederli zamanda etkilenen tüm devletlerin halklarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kazakistan'daki uçak kazası

Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

AZAL, uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını açıkladı.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.