TDT Haritacılık Toplantısı Ankara'da Başladı

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Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ve gözlemci ülkeler, haritacılık alanında işbirliği için toplandı.

TDT Haritacılık Kurumları Başkanları 1'inci Toplantısı, teşkilata üye ve gözlemci ülkelerin haritacılık kurumlarının başkanları ve beraberindeki heyetleri, ülke askeri ataşelerinin katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştiriliyor.

Ankara'da 2 gün sürecek toplantının açılışında konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcı Şuay Alpay, coğrafya bilgisi ve haritaların, tarih boyunca büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Alpay, "Atalarımız, tarihte güçlü devletler kurup geniş topraklarda hakimiyet sağlarken, haritaları yalnızca stratejik bir yönetim aracı olarak kullanmakla kalmamış, aynı zamanda askeri harekatların planlanmasında ve uygulanmasında da haritalardan büyük ölçüde faydalanmışlardır." dedi.

Türkiye'deki haritacılık çalışmalarının 129 yıl önce modern anlamda bir teşkilata kavuşturulduğunu hatırlatan Alpay, bugün harita teşkilatının, sahip olduğu teknik imkan ve kabiliyetleri, modern altyapısıyla haritacılık alanında emsalleri arasında seçkin bir konuma sahip olduğunu dile getirdi.

Alpay, dünyada yaşanan kritik gelişmelerin, TDT çatısı altında birleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türk Devletleri Teşkilatının birçok alanda işbirliği sergilemesi sayesinde, binlerce yıldır medeniyetin beşiği olan Türk coğrafyası, Türk dünyası yeniden bir çekim merkezi haline gelmiştir. Sayın devlet başkanlarımızın bu konuda ortaya koydukları stratejik vizyon ve kararlılık, özellikle her yıl düzenlenen devlet başkanları zirvesinde uzlaşmaya vardıkları yeni uzlaşma alanları, Türk dünyasının birlikteliğini ve gücünü giderek daha da pekiştirmektedir."

Bakan Yardımcısı Alpay, bu çerçevede teşkilatın kurumsal yapısını ve ilişkiler ağını güçlendirecek, işbirliği ve dayanışmayı derinleştirecek adımlar atılmasına yönelik faaliyetler icra ettiklerini, bu toplantının da bunun önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Coğrafi alandaki faaliyetlerin ülkeler açısından stratejik bir öneme sahip olduğuna işaret eden Alpay, "Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı, artan bir gayret ve çağın icap ettirdiği teknolojik imkanlardan faydalanmak suretiyle sürdürmekteyiz." diye konuştu.

Teknolojinin son süratle gelişip dönüşmesi, harita, coğrafi bilginin üretimi ve sunumundaki baş döndürücü gelişmelerin, ülkelerin birlikte çalışabilirliğine olan gereksinimini artırdığını aktaran Alpay, TDT'nin, bunun bilincinde olarak mevcut dayanışma alanlarına bir yenisini daha eklemek amacıyla bugün önemli bir adımı attığını söyledi.

Şuay Alpay, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, 'Haritacılık Çalışma Grubu'nun kurulmasıyla hedeflerimiz, üye ülkeler arasında harita üretimine yönelik tecrübe aktarımı, karşılıklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, müşterek harita üretim süreçleri için standartlar oluşturulması, TDT bünyesinde ele alınan projelerde ihtiyaç duyulan haritaların üretilmesi ve hazırlanması, haritacılığa ve coğrafi veri tabanlarına ilişkin ortak projelerin hayata geçirilmesi, kurumların ürettiği verilerin ve haritaların karşılıklı değişiminin sağlanmasıdır."

TDT'nin siyasi veya ekonomik çıkar birlikteliğinin ötesinde büyük bir kardeşliğin birlikteliği olduğuna vurgu yapan Alpay, "Bu çerçevede, Türkiye'nin milli haritacılık kurumu olan Harita Genel Müdürlüğümüz de köklü tecrübesiyle tüm birikimini Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelere sağlamaktan ve aynı şekilde Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin haritacılık alanındaki birikimlerinden, çaba ve tecrübelerinden yararlanmaktan büyük onur duyacaktır." ifadelerini kullandı.

"Bu özel platformun köprü vazifesi göreceğine inanıyorum"

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov ise Türk devletleri arasındaki işbirliğini, 30'dan fazla önemli konuda pekiştirme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Bugünkü toplantının, hem askeri hem de sivil harita kurumlarının temsilcilerini bir araya getirdiğini belirten Jafarov, "Bu özel platformun, kardeş ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir köprü vazifesi göreceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Jafarov, toplantının ve sonuçlarının, Türk Devletleri arasında tarihi bir köprü kurarak, bu alanda gelecekte verimli bir işbirliğine vesile olacağına yürekten inandığını dile getirdi.

"Ortak Türk Dünyası Haritası üretilmesini hedefliyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürü Tümgeneral Osman Alp de TDT çatısı altında yürütülen çalışmalara, haritacılık alanında işbirliğini içeren yeni bir alanı eklemenin önemli bir eksikliği gidereceğinin değerlendirildiğini kaydetti.

Tümgeneral Alp, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, temelini yüz yüze yaptığımız bu toplantı vesilesiyle, birlikte atacağımız 'Haritacılık Çalışma Grubu' ile üye ülkeler arasında harita üretimine yönelik teknoloji transferi, tecrübe aktarımı, karşılıklı eğitim ve danışmanlık hizmeti verilebilmesini, haritacılığın jeodezi, fotogrametri, kartografya, uzaktan algılama, sayısal haritacılık, mobil uygulamalar ve benzeri konularda ikili, çoklu ortak projelerin hayata geçirilmesini, müşterek harita üretim süreçleri için standartların oluşturulmasını, birçok konuda faaliyet gösteren TDT bünyesinde ele alınan projeler için ihtiyaç duyulan haritaların ortaklaşa hazırlanmasını, Ortak Türk Alfabesi gibi çalışma grubu tarafından, 'Ortak Türk Dünyası Haritası' üretilmesini hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından haritacılık alanında Türkiye'de faaliyet gösteren kurumların ve firmaların bulunduğu stantların açılışı yapıldı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve beraberindekiler, stantları gezerek bilgi aldı.

Hedef "TDT Haritacılık Çalışma Grubu" kurulması

Toplantılar sonunda, harita üretimine ilişkin tecrübe aktarımı ile karşılıklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, müşterek harita üretim süreçleri için standartların oluşturulmasına yönelik görüşlerin tespit edilmesi, sayısal haritacılık uygulamalarına yönelik işbirliği alanlarının belirlenmesi, TDT'nin ihtiyaç duyacağı haritaların hazırlanması, ürettiği verilerin ve haritaların karşılıklı değişimi hususlarını içeren deklarasyonun imzalanması planlanıyor.

Takip ve koordinasyonu sağlamak amacıyla, yılda en az bir kez TDT Sekretaryası koordinasyonunda toplantılar düzenlenecek.

İngilizce dilinde tek bir orijinal nüsha hazırlanması öngörülen deklarasyon ile haritacılık alanında çok taraflı çalışmalar yürütmek amacıyla TDT'nin sivil ve askeri harita kurumlarının temsilcilerinden oluşan uzman ve teknik düzeyde "TDT Haritacılık Çalışma Grubu" kurulması hedefleniyor.