TDV, Bangladeş\'teki Arakanlı Müslüman mülteci kamplarında eğitim faaliyetlerine devam ediyor

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bangladeş'te Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin kaldığı kamplardaki 5 okulda eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

TDV Bangladeş Müdürü Afzalur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş'te mülteci kamplarındaki Arakanlı Müslümanlar için eğitim faaliyetleri yürüttüklerini belirterek "Kamplarda 5 okulumuz var. Bir kız okulu açtık. Kamplarda ilk ve en büyük okul olarak geçiyor. Bundan önce kimse kızlara yönelik okul açmamıştı." diye konuştu.

Toplumun kızları önemsemediğine dikkati çeken Rahman, ailelerin 4. sınıftan sonra kızlarını okula göndermek istemediğini, eğitimden mahrum kalan kız çocuklarının erken yaşta evlenmeye zorlandığını belirtti.

Rahman, öğretmeninden güvenlik görevlisine kadar çalışanların kadınlardan oluştuğunu belirterek "Eğitim zamanı okula erkeklerin girmesine müsaade etmiyoruz. Ebeveynler de bu durumu güvenilir görüyor. Kaliteli eğitim verildiği için bizim okullara talep var. Okullarda kaliteyi sürdürmeye çalışıyoruz. Kaliteli eğitim olduğu için aileler de çocuklarını bizim okullara göndermek istiyor." ifadelerini kullandı.

Rahman, ilkokuldan lise sona kadar eğitim verilen okulda 1250 öğrenci ve 21 öğretmen bulunduğunu aktardı.

Bangladeş'teki mülteci kamplarında Myanmar müfredatına göre eğitim verildiğini vurgulayan Rahman, "Bunun yanında TDV olarak hadis ve dini dersler de vermeye çalışıyoruz. Devletin belirli sistemi üzerinden eğitim veriyoruz." dedi.