TDV Bartın Şubesi Arama Kurtarma Ekibi Tatbikat Yaptı - Son Dakika
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TDV Bartın Şubesi Arama Kurtarma Ekibi Tatbikat Yaptı

TDV Bartın Şubesi Arama Kurtarma Ekibi Tatbikat Yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bartın Şubesi Arama Kurtarma Ekibi, Ulus ilçesinin Ulukaya köyünde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, arama kurtarma teknikleri, ilk yardım, afet bilinci ve ekip çalışması konularında eğitim verildi. Ekipler, eğitimlerin ardından ormanlık alanlarda kaybolan kişileri bulma ve kurtarma çalışması yaptı. İl Müftüsü Ömer Keskin, tatbikatların doğal afetlerde ve acil durumlarda etkin müdahale için önemli olduğunu belirtti ve AFAD eğitmenlerine ve TDV Bartın Şubesi Arama Kurtarma ekibine teşekkürlerini iletti.

03.06.2024 15:43
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bartın Şubesi Arama Kurtarma Ekibi, arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Ulus ilçesinin Ulukaya köyündeki tatbikatta, arama kurtarma teknikleri, ilk yardım, afet bilinci ve ekip çalışması konularında bilgiler verildi.

Ekipler, eğitimlerin ardından ormanlık alanlarda kaybolan kişileri bulma ve kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

İl Müftüsü Ömer Keskin, gazetecilere, ekiplerin doğal afetlerde ve acil durumlarda daha etkin, hızlı şekilde müdahale edebilmesi için tatbikatların önemli olduğunu belirtti.

Afet anında arama kurtarma çalışmalarının hayati öneme sahip olduğuna değinen Keskin, "Verimli ve başarılı eğitim tatbikatı oldu. Eğitim ve tatbikat için AFAD eğitmenlerine ve TDV Bartın Şubesi Arama Kurtarma ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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