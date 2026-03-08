TDV Bosna'da 100 Yetim Çocuğa Burs Verdi - Son Dakika
TDV Bosna'da 100 Yetim Çocuğa Burs Verdi

08.03.2026 15:13
Türkiye Diyanet Vakfı, Bosna Hersek'te 100 yetim çocuğa burs ve hediyeler dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Bosna Hersek'te yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında 100 yetim çocuğa burs sağlandı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinin desteğiyle organize edilen programda, TDV tarafından yürütülen "Unutursan Yetim Kalır" Projesi kapsamında, İstanbul ve Saraybosna müftülüklerinin işbirliğiyle 100 yetim çocuğa bursun yanı sıra bayram için hediyeler de verildi.

"Kardeşlik Buluşması" adı altında organize edilen programa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel, Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus ile çok sayıda davetli katıldı."

Programda konuşan Tuncel ve Grabus, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına dikkati çekerek, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun devam etmesi temennisinde bulundu.

Etkinliğin ardından Bayrampaşa Belediyesi tarafından yetimlere ve misafirlere iftar verildi.

TDV tarafından, Saraybosna Din Hizmetleri Müşavirliği koordinesinde İstanbul ve Saraybosna müftülüklerinin işbirliğinde Bosna Hersek'te her ay 100 yetim çocuğa burs desteği sağlanıyor.???????

