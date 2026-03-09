TDV'den Çad'a İftar ve Yardım

Türkiye Diyanet Vakfı, Çad'ın başkenti Encemine çevresindeki yerleşimlerde ihtiyaç sahibi ailelere iftar verdi, gıda kolisi, bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıttı.

TDV yetkilisi Muhammet Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Encemine'ye bağlı Annouara köyünde 1000 haneye gıda, bayramlık kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldığını söyledi.

Yardım programının 12 Mart'a kadar devam edeceğini belirten Yorulmaz, toplam 5 bin gıda kolisi, 2 bin 400 bayramlık kıyafet takımı ve 2 bin 500 iftar paketi dağıtılacağını ifade etti.

Annouara'daki Merkez Cami İmamı Algoni Aroufaye ise Türkiye halkına teşekkür ederek, köylerine destek sağlayan Türkiye için dua ettiklerini ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ailelerin üzerindeki yükün hafiflemesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.