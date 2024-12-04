TDV'den Yetim Çocuklara Kış Kıyafeti Desteği - Son Dakika
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TDV'den Yetim Çocuklara Kış Kıyafeti Desteği

TDV\'den Yetim Çocuklara Kış Kıyafeti Desteği

TDV, Kütahya'da 50 yetim çocuğa kışlık kıyafet desteği sağladı. Anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

04.12.2024 11:50
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kış Bayramı" projesi kapsamında Kütahya'daki yetim çocuklara kıyafet desteği sağladı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki giyim mağazasında bir araya gelen TDV Kütahya Şubesi yetkilileri ve gönüllüleri, mağazada kışlık kıyafetleri isteklerine göre seçen çocuklara yardımcı oldu.

İl Müftüsü İrfan Açık, gazetecilere yaptığı açıklamada, TDV Kütahya Şubesi olarak anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kütahya'da 50 yetim çocuğun kışlık kıyafet ihtiyacının karşılandığını belirten Açık, şöyle konuştu:

"Cenabıallah da 'Hayırla yarışın, iyilikle yarışın.' diyor. Bu yarışmanın en güzel maddelerinden bir tanesi de yetimlerdir. Peygamber Efendimiz, yetimler, dullar ve ihtiyaç sahiplerinin de huzurunda, onlar için çalışanları, Allah yolunda cihat etmişler ya da gece namazında, gündüz orucunda olan o ibadetli insanlara benzetiyor. Onun için biz yetimlerle, bir ibadet ruhu ve aşkıyla elimizden geldiği kadar ilgilenmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV'den Yetim Çocuklara Kış Kıyafeti Desteği - Son Dakika

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