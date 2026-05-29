TDV, Etiyopya'da Kurban ve Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TDV, Etiyopya'da Kurban ve Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştiriyor

29.05.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, Etiyopya'da kurban, eğitim bursu ve çeşitli yardım projeleri yürütüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'da kurban organizasyonlarının yanı sıra yardım faaliyetleri de gerçekleştiriyor.

Ekonomik zorluklar ve kırsal bölgelerdeki temel ihtiyaçların devam ettiği Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da TDV, hayırseverlerin emanetlerini kurban organizasyonundan eğitim burslarına, yetim destek projelerinden insani yardımlara kadar pek çok alanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Addis Ababa Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Cuhadar, Etiyopya'da sürdürdükleri faaliyetlere ilişkin AA muhabirine, ülkedeki kurban faaliyetinin her yıl artış gösterdiğini, bu sene 19 noktada TDV'ye bağışlanan 8 bin kurbanı kestiklerini söyledi.

Kesilen her kurbandan 20 ailenin faydalanacağını belirten Cuhadar, "Her bir ailenin en aşağı 5 nüfustan oluştuğunu düşündüğümüzde Etiyopya'da 1 milyon kişiye milletimizin bağışladığı kurban etlerini ulaştırmış olacağız. Böylece milletimizin kurban sevincini Etiyopya'daki kardeşlerimizle paylaşacağız. Bağışı yapan bütün hayırseverlerimizden Allah razı olsun." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin yürüttüğü "Hediyem Kur'an Olsun" Projesi kapsamında da Kur'an-ı Kerim'e erişemeyen Etiyopyalılara 5 bin Kur'an ulaştırdıklarını, TDV'nin bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'i 44 dil ve lehçeye tercüme ettiğini anlatan Cuhadar, "Etiyopya'da yaygın olan Amharca ve Oromo dillerinde hazırladığımız Kur'an-ı Kerim meallerini de inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'de eğitim alan Etiyopyalı öğrenciler, "gönül köprüsü" oluşturuyor

TDV'nin uzun yıllardır Etiyopyalı öğrencilere Türkiye'de eğitim bursu sağladığını dile getiren Cuhadar, bu yıl 21 öğrencinin uluslararası Anadolu imam hatip liselerine, 7 öğrencinin de ilahiyat fakültelerine gönderileceğini belirtti.

Türkiye'de eğitim alan Etiyopyalı öğrencilerin önemini vurgulayan Cuhadar, şöyle devam etti:

"Bu kardeşlerimiz, Türkiye'de eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönerek Türkiye ile Etiyopya arasında 'gönül köprüsü' oluşturuyor. İki hafta önce Addis Ababa'da düzenlenen bir ticaret fuarında da vakfımız burslarıyla Türkiye'de eğitim alan mezunlarımız, Etiyopyalı ve Türk iş insanları arasında iletişim kurulmasına katkı sundu. Güzel işbirliklerine vesile oldular. Biz, sadece insani yardım alanında değil eğitim alanında da Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Etiyopya'daki kardeşlerimize destek vermeyi sürdürüyoruz."

Yetim ailelere yönelik kalkınma projeleri de yürüttüklerini vurgulayan Cuhadar, yetim annelerine küçük bakkaliyeler kurduklarını, kahve seti ve injera (yöresel bir ekmek türü) yapım makinesi desteği sağladıklarını, bazı ailelere de süt keçisi hibe ederek hayatlarını sürdürebilmeleri için iş imkanı sunduklarını söyledi.

Ramazan döneminde ihtiyaç sahibi ailelere 6 bin gıda paketi ulaştırdıklarına, yaklaşık 5 bin kişiye iftar verdiklerine ve 3 bin çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağladıklarına işaret eden Cuhadar, su kuyusu, mescit, medrese ve okul inşaatlarının da sürdüğünü belirtti.

Kırsal bölgelerde yaşayan Müslüman kadınlara yönelik namaz ve tesettür kıyafeti desteğinde bulunduklarını, bu kapsamda 10 bin kadına ulaştıklarını anlatan Cuhadar, "Yetim ve evlenmeye gücü yetmeyen 30 çiftimize toplu düğün merasimi yaptık. Bunun yanı sıra mülteci kamplarında acil insani gıda yardımlarında bulunduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiyopya, Kurban, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV, Etiyopya'da Kurban ve Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:55
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:12:58. #7.12#
SON DAKİKA: TDV, Etiyopya'da Kurban ve Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.