TDV, Gana'da Ramazan Yardımları Yapıyor

06.03.2026 21:48
Türkiye Diyanet Vakfı, Gana'nın Wa bölgesinde ramazan nedeniyle gıda yardımı dağıtıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Gana'da ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda yardımı faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin Akra Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında TDV ekipleri, ülkenin Wa bölgesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırdı.

Program kapsamında Gana Çalışma, İş ve İstihdam İlişkileri Bakanı Abdul-Rashid Hassan Pelpuo'nun da katılımıyla bölgede 300 paket erzak dağıtımı gerçekleştirildi.

Akra Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavir Vekili Hüseyin Ankaralı, yaptığı açıklamada, ramazan ayının bereketini Gana'daki ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ankaralı, Wa bölgesinde yürütülen yardım çalışmalarına destek veren Bakan Pelpuo'ya ve Türkiye'deki hayırseverlere teşekkür etti.

Ramazan ayı boyunca yardım faaliyetlerini sürdüren TDV, yerel partner kuruluşlarla yürüttüğü protokol çerçevesinde ülkede 7 bin 500 kişilik iftar programı düzenlemeyi ve 2 bin 500 aileye gıda yardımı ulaştırmayı hedefliyor.

