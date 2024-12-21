TDV İSAM Kütüphanesi Osmanlıca Dijital Erişim

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi bünyesindeki Osmanlıca kitap ve dergilerin dijitallerine kütüphane kataloğundan yapılan aramayla erişebilecek.

TDV İSAM tarafından X'te yapılan paylaşıma göre, İSAM Kütüphanesi bünyesindeki 7 bin Osmanlıca kitap ve risale ile 55 bin Osmanlıca derginin dijitallerine kütüphane kataloğundan yapılan aramayla erişim sağlanabilecek.

Yeni hizmete giren kütüphane katalog tarama sayfası üzerinden Osmanlıca kaynakları filtreleyerek tam metin PDF'si mevcut kitap ve dergi sayıları görüntülenebilecek.

Kataloğa ulaşmak için "katalog.isam.org.tr" adresi kullanılabilir.