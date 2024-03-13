Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kenya'da su kuyusu açılışı açtı, 100 kişilik iftar verdi.
Ramazan ayı dolayısıyla gıda paketi ile Kur'an-ı Kerim dağıtımı, iftar ve su kuyusu açma faaliyetleri için ülkeye gelen TDV heyeti, programın beşinci gününde ülkenin batısındaki Bungoma???'daki Müslüman Komitesi Mescidi bahçesinde hazırlanan su kuyusunu açtı.
Açılışın ardından Busia'daki Al-İhsan yetimhanesini ziyaret eden heyet, çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.
TDV tarafından mescitte verilen 100 kişilik iftar öncesi davetlilere. hitap eden Nairobi Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Fatih İldeş, su kuyusunu açmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Bölge halkıyla iftar yapmaktan mutlu olduklarını kaydeden İldeş, Türk kardeşleri için Kenyalılardan dua istedi.
İldeş, hayırseverlerin emanetlerini Kenya'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › TDV Kenya'da su kuyusu açtı ve iftar verdi - Son Dakika
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zafer Partisi'ne ait seçim çadırının yakılması olayında şüpheli bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelinin tehdit, hakaret, yaralama, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirtildi.
Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanının çevresindeki linyit madeni sahası için kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildi.
DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, Habertürk canlı yayınında yarıştan çekileceği iddialarına yanıt vererek, adaylıktan çekilmeyeceğini ve seçimlere kadar çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Beştaş, sandık güvenliğinin sağlanması için gayret göstereceklerini ve seçmenlerden destek beklediklerini ifade etti.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'da Ramazan Özel Konseri'nde İstanbul türküleri, ilahiler, mehteran marşları, fasıl müzikleri ve halk dansları gibi eserleri seslendirdi. Konserde solistlerin yanı sıra sahne gösterileri de büyük ilgi gördü.
Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya deplasmanında Jastrzebski Wegiel'e 3-0 yenildi. Rövanş maçı Ankara'da oynanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?