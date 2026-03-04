TDV, Nijerya\'da Gıda Kolisi Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ramazan dolayısıyla Nijerya'nın Niger eyaletinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımlarını sürdürdü.

TDV ekip sorumlusu Ahmet Tahsin Fırat ve beraberindeki gönüllüler, Niger eyaletindeki bir okul bahçesinde düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı yaptı.

Bağışçıların destekleriyle hazırlanan ve içerisinde un, pirinç, şeker, salça, yağ gibi gıda malzemelerinin yer aldığı koliler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

TDV yetkililerinden Bahadır Atmaca, ramazan vesilesiyle Nijerya'nın farklı bölgelerinde gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Atmaca, Niger eyaletinde 600 aileye gıda kolisi dağıttıklarını aktararak, tüm bağışçılara teşekkürlerini iletti.