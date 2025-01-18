TDV'nin Suriye'deki Eğitime Desteği - Son Dakika
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TDV'nin Suriye'deki Eğitime Desteği

TDV\'nin Suriye\'deki Eğitime Desteği

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de 9 bine yakın öğrenciye eğitim veriyor ve sosyal konut projeleri yürütüyor.

18.01.2025 12:22
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Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Suriye'deki okullarında 9 bine yakın öğrenci eğitim görüyor.

Hayırseverlerin desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde inşa edilen okulların tüm masrafları Pakistan menşeli Selam Evi Yardım Derneği ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince karşılanıyor.

Bu kapsamda İdlib'de bulunan Mithat Sevin Ortaokulunda 983 öğrenciye eğitim desteği sağlanıyor.

TDV Suriye Bölge Koordinatörü Muhammet Furkan Topçu, AA muhabirine, okullarda 270 öğretmenin yanı sıra 60'a yakın temizlik personelinin de görev yaptığını bildirdi.

Okullarda ana okulu seviyesinden liseye kadar eğitim verildiğini belirten Topçu, öğrencilerin başarı sıralamasına göre farklı alanlara yönlendirildiğini söyledi.

"13 bin briket ev inşa ettik"

Vakfın ülke genelindeki sosyal konut projesine ilişkin de bilgi veren Topçu, proje kapsamında inşa edilen evlerde yaklaşık 130 bin kişinin yaşadığını ifade etti.

Farklı noktalarda 13 bin briket ev inşa ettiklerini aktaran Topçu, evlerin bulunduğu alanlarda okul, cami, su kuyusu ve güneş panellerinin de yapıldığını kaydetti.

Sosyal konutlarda yaşayan Ahmed Urabi ise Esed rejiminin saldırıları nedeniyle Halep'teki evinin yıkıldığını ve 2016'da İdlib'e göç etmek zorunda kaldığını anlattı.

Başlarda çadırlarda kaldığını, daha sonra ise TDV'nin konutlarına yerleştiğini belirten Urabi, "Türkiye'deki kardeşlerimizin şimdiye kadar bize yardımcı oldukları gibi ayağa kalkana kadar bize yardımcı olmalarını temenni ediyoruz. En yakın dostumuz Türkiye'dir. Bu zamana kadar bizi hiç yalnız bırakmadılar. İnşallah Suriye'nin kalkınmasında da bize yardımcı olurlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV'nin Suriye'deki Eğitime Desteği - Son Dakika

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