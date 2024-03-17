Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'ın Gilgit şehrinde, 250 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıttı.
Ramazan dolayısıyla ülkedeki farklı bölgelerde gıda kolisi dağıtımı ve iftar programı düzenleyen TDV'nin Pakistan ekibi, yerel kurumların işbirliğinde çocuklara yönelik de etkinlik düzenledi.
Görevliler, 250 çocuğa kıyafet ve ayakkabının yanı sıra şeker ve balon gibi çeşitli hediyeler verdi.
TDV Pakistan ekip sorumlusu Muhammed Taha Kötan, AA muhabirine, çocukların gözlerinde, hediyelerden duyduğu memnuniyeti görebildiklerini söyledi.
Son Dakika › Güncel › TDV, Pakistan'da 250 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıttı - Son Dakika
İlk kez anne-baba olan genç çift, sosyal medya hesaplarından bebeklerinin odalarını paylaştı. Yasemin Şefkatli, çocuklarının odalarını gezerek çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede gündem oldu.
Bloomberg'in bildirdiğine göre bir hakim, davacıların 'ihmal ve ürün sorumluluğu' için yeterli iddialarda bulunduklarını belirterek, Apple'ın toplu davayı reddetme girişiminin başarısız olduğuna karar verdi. Dava dosyasında davacılar, Apple'ın AirTag'in tasarımının kusurlu olduğunu iddia ediyorlar çünkü ürün, normal bir tüketici tarafından kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında, beklenenden daha güvenli bir şekilde çalışmadı ve çalışmıyor.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Konacık kırsal mahallesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada Ali K. hayatını kaybetti, Hüseyin K. ise ağır yaralandı. Kavga sonrası mahallede çıkan olaylarda bazı evler ile araçların ateşe verildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
OpenAI, özel çözümler üretebilmek adına kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmelere başladı. Bu adım, şirketin Nvidia gibi bir başka şirketin donanımına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedeflemektedir. OpenAI'nın üreteceği Sinirsel İşlem Birimi (NPU) işlemcileri, yapay zeka bilgisayarlarında kullanılacak ve donanımı kamu hizmetine sunmak isteyen şirketlere satış veya kiralama yapılabilir.
Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Zafer Bekdemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Denizli'de iftar için ekmek aldıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen bir şahıs, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Ağcaalan Mahallesi'nde bulunan Ortamahalle Camii'nde çıkan yangın sonucunda cami tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri, Ramazan ayında camisiz kaldıklarını belirterek yardım beklediklerini ifade etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Konacık Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiler, Ali Kiraz ile ismi öğrenilemeyen 2 kişiye isabet etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ali Kiraz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?