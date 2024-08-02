TDV, 'Sahabeye Uzanan Hikayeler' Temalı Mevlid-i Nebi Hikaye Yarışması Düzenliyor

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) "Sahabeye Uzanan Hikayeler" temalı Mevlid-i Nebi Hikaye Yarışması düzenleyecek.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığınca (İLKSAY) düzenlenen yarışmada çocuk hikayeleri ve gençlik hikayeleri olmak üzere iki kategori yer alacak.

Son başvuru tarihi 20 Ağustos olan yarışmada birinciye 40 bin, ikinciye 25 bin, üçüncüye 15 bin lira para ödülü verilecek. Mansiyon ödülü kazanan 3 yarışmacıya ise kitap seti hediye edilecek.

Gelen eserlerin içinden seçilen hikayeler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından kitaplaştırılacak.

"Sahabeye Uzanan Hikayeler" temalı yarışmada, Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, Ali Necip Erdoğan, Safiye Gölbaşı, Merve Kahraman Öztürk ve Sıddık Yurtsever jüri üyesi olarak yer alacak.

Sonuçların 13 Eylül'de açıklanacağı yarışma hakkında detaylı bilgi ve başvuru işlemleri, "https://tdv.org/tr-TR/ilksay/sahabeye-uzanan-hikayeler/" adresinden yapılacak.