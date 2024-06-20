TDV, Zimbabve'de 45 Bin İhtiyaç Sahibi Aileye Ulaşıyor - Son Dakika
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TDV, Zimbabve'de 45 Bin İhtiyaç Sahibi Aileye Ulaşıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Zimbabve'de 45 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşıyor. TDV'nin Diyanet ile işbirliği içinde düzenlediği '2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu' kapsamında kurban kesimini tamamlayan TDV gönüllüleri, 10 bin 500 hisse kurban etini 45 bin aileye dağıtacak. Yardımlar, Zimbabve'deki kuraklık nedeniyle önem arz etmektedir.

20.06.2024 15:22
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Zimbabve'de 45 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Zimbabve Din İşleri Koordinatörü Abdurrahman Taha Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin Diyanet ile işbirliği içinde "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında kurban kesimini bayramın 3. günü tamamladıklarını söyledi.

Türkiye ve farklı ülkelerden Zimbabve'ye gelen yaklaşık 12 TDV gönüllüsüyle organizyonu yürüttüklerini dile getiren Çınar, 10 bin 500 hisse kurban etinin 45 bin aileye ulaştırılacağını ifade etti.

Çınar, sahada zorlu şartlarda görev yaptıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Frigolu araçlarla etlerimizi sıcaktan koruyarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için gerekli özeni gösteriyoruz. Zimbabve için gerçekten bu sene yardımlar önem arz etmekte. Çünkü Zimbabve'de bu yıl ciddi bir kuraklık söz konusu. Bu hususla ilgili devletin de ayrıca acil çağrısı bulunmakta."

Yardımların insanların hidayetine ve kurtuluşuna da vesile olduğuna dikkati çeken Çınar, kurban kesimleri sırasında 2 kişinin Müslüman olduğunu anlattı.

Çınar, vekaletle kurban kesim kampanyasına katılan bağışçılara teşekkürlerini iletti.

"Çocukların gözündeki mutluluğu görmek çok ama çok kıymetli"

TDV gönüllüsü Yasin Badır da Zimbabve'de yaşanan kuraklık nedeniyle gönderilen kurban paylarının eski yıllara nazaran çok daha kıymetli olduğunu vurguladı.

Dün Mutoko bölgesinde, bugün ise başkent Harare çevresinde dağıtımların devam ettiğini bildiren Badır, "Buradakiler Türkiye'yi ve Türkiye Diyanet Vakfını burada görmekten çok mutlu. Bizler zorlu şartlar altında zorlu yollardan geçerek sizlerin emanetlerini ihtiyaç sahibi insanlara iletiyoruz. Çocukların gözündeki mutluluğu ve yüzündeki gülümsemeyi görmek çok ama çok kıymetli." diye konuştu.

Kaynak: AA

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