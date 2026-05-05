Tebbun: OPEC'i Etkilemez
Tebbun: OPEC'i Etkilemez

05.05.2026 21:00
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, BAE'nin OPEC'ten ayrılmasının örgütü etkilemeyeceğini söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılmasının örgütü etkilemeyeceğini belirterek, "OPEC'in asıl temel direği kardeş Suudi Arabistan'dır." dedi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, devlet televizyonuna verdiği röportajda gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAE'nin OPEC'ten ayrılacağı yönündeki iddiaların örgüt üzerinde bir sarsıntı yaratmayacağına işaret eden Tebbun, "Bunu önemli bir olay olarak görmüyorum. Çünkü Arap ülkeleri arasında OPEC'in asıl temel direği, kardeş Suudi Arabistan Krallığı'dır." ifadelerini kullandı.

Papa'nın ziyareti ve Fransız medyasının iddiaları

Papa 14. Leo'nun nisan ayı ortasında Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyareti de değerlendiren Tebbun, Papa'nın "Cezayir'de olup bitenlerin tamamen farkında olduğunu" ifade etti.

Tebbun, Fransız medyasının "terörü övmek" suçundan hüküm giyen gazeteci Christophe Guillez için Papa'nın arabuluculuk istediği yönündeki iddialarına şu yanıtı verdi:

"Papa, bazı dünyevi meselelerin çok üzerinde bir seviyededir. Cezayir'in özellikle kültürel alanda sarf ettiği çabaları yakından biliyor ve Cezayir'e yapıştırılmak istenen pek çok sorunun hayali olduğunun farkında."

Papa'nın ziyaretinin, Fransa'nın "Cezayir'i kendisinin yarattığı" yönündeki sömürgeci tezlerini çürüttüğünü belirten Tebbun, "Papa bunu inkar etmedi ve herkesin önünde 'Cezayir'in kökleri tarihte Aziz Augustinus'a ve ondan öncesine dayanıyor' dedi." şeklinde konuştu.

Cezayir'in medeniyetlerin beşiği kadim bir ülke olduğunu belirten Tebbun, Papa'nın ziyaretinin Cezayir'i; tüm dinlere açık, Akdenizli bir Müslüman ülke ve halklar arasında tarafsız bir arabulucu olarak "doğal ve gerçek" konumuna yerleştirdiğini kaydetti.

Mali'deki istikrarsızlık ve paralı asker eleştirisi

Komşu ülke Mali'de geçen hafta yaşanan olaylardan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Tebbun, istikrarsızlığın aşılması için "akıl ve mantık yoluna" dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Cezayir'in tekrar arabuluculuk yapıp yapmayacağı sorusuna "Bu çok mümkün" yanıtını veren Tebbun, şunları kaydetti:

"Mevcut lider Assimi Goita, Cezayir'e hiçbir zaman saygısızlık etmedi ancak yanındaki bazı isimler Cezayir'e ve diplomatlarına hakaret etti. Ülkeyi uçuruma sürükleyenler de onlardır. Kendi halkını öldürmek için paralı askerler getirmek kabul edilemez."

Tebbun, Cezayir'in 1962'den beri Mali için sergilediği destekleyici tavrı sürdürmeye hazır olduğunu ancak bunun için resmi bir talep gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Geçen hafta Mali'nin başkenti Bamako dahil birçok noktada düzenlenen saldırılarda Savunma Bakanı Sadio Camara hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

