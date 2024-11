Tecde Mahallesi'nde Sonbahar Renk Cümbüşü

Güncel

Yeşilyurt'un sonbaharda renk cümbüşü böyle görüntülendi

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, sonbahar aylarında ortaya çıkan benzersiz görsel zenginlikleriyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Özellikle Tecde Mahallesi, kayısı bahçelerinin sararan yapraklarıyla doğal bir fotoğraf platosuna dönüşüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sonbahar ile birlikte kayısı ağaçlarının sararması, bölgeye özgü bir görsel şölen oluşturuyor. Mahalle sakinlerinden ve fotoğraf tutkunlarından gelen ilgi, bölgedeki doğal güzelliklerin her geçen yıl daha fazla dikkat çekmesine neden oluyor.

Yeşilyurt'un ve özellikle Tecde Mahallesi'nin sunduğu bu eşsiz manzaralar, fotoğrafçılık ve doğa turizmi alanında bölgenin tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Renk cümbüşünün yaşandığı mahallelerden biri olan Tecde Mahallesinde de özellikle tarım alanları olarak bütünlüğünü koruyan sokak ve caddeler şu sıralar görsellik olarak fotoğraf tutkunlarını bekliyor. Tecde Mahallesi'ndeki kayısı bahçeleri, fotoğraf sanatçıları için vazgeçilmez bir mecra haline gelmiş durumda. Yaprakların sararmasıyla ortaya çıkan renk tonları, fotoğrafçılara adeta bir kartpostal görüntüsü sunuyor. Mahalle sakinleri ve ziyaretçiler, kayısı bahçelerinde fotoğraf çekerken, her köşe ve her ağaç farklı bir renk paletiyle gözler önüne seriliyor. Mahalle muhtarı Ali Yiğit, "Sonbahar hüzün ayı derler ya, gerçekten bahçelerimiz sarararak hüzne döndü. Baharda beyaz gelinliğe bürünen, yazın yeşile bürünen ağaçlarımız sonbaharda sarararak bizlere görsel bir şölen sunuyor. Her mevsim ayrı bir güzellik yaşıyoruz" dedi.

Yiğit, mahallelerinin bu aylarda fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldiğini vurgulayarak, "Bahçeler arasında gerçekten çok güzel sonbahar fotoğrafları çekiliyor. Birçok vatandaş ve fotoğraf sanatçısı, bu günlerde buraya gelip kartpostallık fotoğraflar çekiyor" diye konuştu.

Tecde Mahallesi'nin tarım arazisi olarak imara açılmadığı alanlarında doğal yapısının bozulmadan korunmuş bir bölge olarak dikkat çektiğini belirten Yiğit, bu nedenle her mevsim ayrı bir güzellik sunan kayısı bahçelerinin, aynı zamanda bölge halkı için de bir kültürel değer taşıdığını söyledi.