Teğmenlerin İhraç Süreci Ertelendi

Güncel

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak and içme seremonisi düzenleyen ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerin ihraç istemiyle sevk edildikleri MSB Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK), beklentilerin aksine bugün toplanmayacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, dosyalar bugün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gelecek ardından YDK dosyaları görüşmek üzere bir çalışma günü belirleyecek. Kurulun üç hafta içinde toplanması bekleniyor.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında kılıç çatan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenler için Yüksek Disiplin Kurulu'nun 25 Kasım'da (bugün) toplanacağı belirtilmişti. Haklarında ihraç istenen teğmenlerin dosyaları YDK'da ele alınacak ve kurul teğmenler için son kararı verecek. Ancak ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre kurul bugün toplanmadı ve kısa süre içinde de toplanmayacak. Beş teğmenin dosyalarının bugün görüşülmeyeceği, dosyaların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na iletilmesinden sonra YDK'nın önümüzdeki günlerde bir çalışma takvimi belirleyeceği öğrenildi. YDK'nın üç hafta içinde toplanması bekleniyor.