TEİS Genel Başkanı Saydan, Tarım Bakanlığı\'nın ilaç ruhsatı veremeyeceğini söyledi

(ANKARA) - TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, kaçak ve sahte ilaç satışlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnternet üzerinden ve eczanelerimiz dışında ilaç satışına izin verilmemelidir. Çünkü ilaç sadece eczanelerimizden alınması gereken bir üründür. İlaçta görev; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nundur" ifadelerini kullandı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sahteciliğin ve kaçakçılığın geldiği boyutlara değinerek, ilacın sadece ticari bir meta olarak görülemeyeceğini, böyle bir yaklaşımın halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi. Saydan, sahte ve kaçak ilaçlar, etkisizlik, eksik tedavi, beklenmeyen yan etkilere ve zehirlenmelere, ölümlere neden olabileceği için vatandaşların ilaçlarını kesinlikle eczanelerden temin etmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Sahte ilaçla mücadelede yalnızca kolluk operasyonlarının yeterli olmadığına, vatandaşların da bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Saydan, şöyle devam etti:

"İlacın eczane dışında satışı yasal açıdan mümkün olmadığı halde uzun yıllardır birtakım ilaçların eczane dışında da satıldığı hepimizin malumudur. Yetkililer tarafından bu konunun üzerine gidilse de yeterli olamıyor. Bu durumun önüne geçebilmek için denetim sıklığı artırılmalı ve ağır cezalar uygulanmalı ama vatandaşın da bilinçlenerek ilaçlarını sadece eczanelerden temin etmeleri gerekiyor.

"İTS'YE KAYDI OLMAYAN HİÇBİR İLACIN ECZANE RAFLARINA ULAŞMASI MÜMKÜN DEĞİL"

İlaç; özel uzmanlık gerektiren, üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar sıkı denetim altında olması gereken stratejik bir sağlık ürünüdür. Herhangi bir tüketim ürünü olarak değerlendirilemez. Bu nedenle ilaçların temin edileceği tek güvenilir yer eczacı danışmanlığının bulunduğu eczanelerdir. Eczanelerimizde asla sahte ilaç bulunmaz. Türkiye'de ilaç; üretimden, depoya, eczaneden hastaya ulaşana kadar İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden kayıt altına alınmaktadır. İTS'ye kaydı olmayan hiçbir ilacın eczane raflarına ulaşması mümkün değildir.

Birçok ürüne bitkisel kökenli olması gerekçesinin arkasına sığınılarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay alınmakta ve bunlar her yerde kontrolsüz, denetimsiz, eczacısız olarak vatandaşa satılmaktadır. Eczacı ya da doktora danışmadan gelişigüzel kullanılan bu ürünler böbrek, karaciğer, sindirim sistemi hastalıkları ve kemik erimesi gibi birçok soruna yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da internette satılan ilaçların yarısının sahte olduğu bildirilmektedir.

"KUTULARDA 'İLAÇ DEĞİLDİR' YAZMASI ONLARI MASUM YAPMAZ"

Bu ürünlerin Sağlık Bakanlığı denetiminde ve eczanelerden verilmesi gerekir. Gıda takviyesi adı altında ruhsat alan vitaminlerin her türlüsü market, internet, hatta pazarlar da bile satılıyor olması halk sağlığına zarar vermektedir. Bitkisel veya gıda olarak isimlendirmesi ya da kutularında 'ilaç değildir' yazması onları masum yapmaz.

İnternet üzerinden ve eczanelerimiz dışında ilaç satışına izin verilmemelidir. Çünkü ilaç sadece eczanelerimizden alınması gereken bir üründür. Bitkisel denilen bu ürünler ile gıda takviyeleri Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılarak sadece eczanelerden satılmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı ilaç ruhsatı veremez, kendi asli görevine dönmelidir. İlaçta görev; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nundur."