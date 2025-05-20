Tekirdağ Belediyesi Kurban Bayramı'nda Kesim Hizmeti Sunacak

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sıkıntı ve aksaklık yaşamamaları için mezbahalarında kesim hizmeti verecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi mezbahaları Kurban Bayramı boyunca vatandaşların hizmetinde olacak. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şarköy, Çorlu, Çerkezköy ilçe mezbahaları ile Malkara Et Kombina Tesisi'nde arife günü ile Kurban Bayramı'nın ilk 3 günü kurban kesim hizmeti verilecek. Arife günü adak kesimleri için 08.00 -12.00, Kurban Bayramı 1. gün bayram namazına müteakip akşam 18.30, 2. gün 08.00-18.30 ve 3. gün 08.00-12.00 saatleri arasında vatandaşlara kesim hizmeti verilecek.

Kesim ücretleri, komisyonca belirleniyor

Büyükşehir Belediyesi mezbahalarında verilecek kurban kesim hizmetinin ücretleri Kurban Komisyonu'nca belirleniyor. Kurban komisyonlarında ilçe kaymakamının yanı sıra ilçe müftüsü, Büyükşehir Belediyesi Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürü ve ilçe belediyesi başkan yardımcısı, ilçe tarım ve orman müdürlüğü, hayvan sağlığı şube müdürü, ilçe sağlık müdürü, Türkiye Diyanet Vakfı Başkanı veya ilgili birimlerin görevlendirdiği personel bulunuyor. Kurban Komisyonu tarafından belirlenen kesim ücretleri ve özel kesim yerlerine esas ücretler; Kurban Komisyonu'nun özel banka hesabına yatırılıyor. Elden para alınmıyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre Kanunu'na aykırı hareket edenlerden, kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde kesim faaliyetlerinde bulunanlardan ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara ve kurban atıklarını etrafa bırakanlara idari para cezası uygulanıyor.

Kurban Bayramı süresince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi mezbahalarından kesim hizmeti alan ve karkas teslimleri yapılmadan soğuk hava depolama talebi yapan vatandaşlar için bayramın 4 günü için depolama hizmeti de ücretsiz olarak veriliyor.