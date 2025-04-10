Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 Yılı Faaliyet Raporunu Kabul Etti

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen 2024 yılı Faaliyet Raporu, oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda, gündem maddeleri karara bağlanırken; komisyon üyeleri de belirlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan 2025 Dönemi Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer yönetiminde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda, encümen üyeleri, imar ve bayındırlık komisyonu üyeleri, çevre ve sağlık komisyonu üyeleri, plan ve bütçe komisyonu üyeleri, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu üyeleri, ulaşım komisyonu üyeleri, içişleri komisyonu üyeleri ile tarım ve hayvancılık komisyonu üyeleri belirlendi.

Meclis toplantısında ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı İdare Faaliyet Raporu da görüşüldü ve oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı, komisyon kararlarına ait dosyalar meclise sunuldu. Değerlendirilmesi gereken gündem maddeleri ise görüşülmek üzere ihtisas komisyonlarına havale edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda belirlenen komisyon üyeleri şöyle:

-Encümen Üyeleri: Selamettin Hakan Yüce, Murat Dinç, Serhat Besli, Kazım Doğaç, Alicengiz Yürük

-İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri: Bilgehan Çağlar, Gökay Keleşoğlu, Ergün Güleryüz, Habip Durman, Taner İmamoğlu, Birol Taner, Metin Kanat, Metehan Kumyol, Turgut Şentürk

- Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeleri: Serhat Besli, Fatma Süerden Köse, Uğur Kaya, Fatma Erözkan, Erdal Zengin, Ali Çolak, Sezayi Çetin

-Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri: İsa Kunt, Sertaç Akgül, Oğuz Çakmak, Hülya Perin Meriç, Hüseyin Vasfi Güner, Cengiz Memiş, Ümit Kök, Hüseyin Uzunlar, Mustafa Çalım

- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri: Ercüment Tuncay, Fatma Çoban, Umut Öge, Uğur Kaya, Emin Benan Utku, Nilüfer Temur, Cihan Karaca

- Ulaşım Komisyonu Üyeleri: Oral Çelikkol, Bulut Becerik, Doğukan Dağ, Gökay Akand, Kazım Doğaç, Alicengiz Yürük, Emre İldiz, Mehmet Erkul, Mahmut Dağlı

-İçişleri Komisyonu Üyeleri: Fatma Çoban, Burak Boğaç Baykal, Selamettin Hakan Yüce, Kenan Aşer, Fatma Süerden Köse, Cihan Karaca, Sezayi Çetin

- Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeleri: Oğuz Çakmak, Umut Öge, Birol Taner, Ercüment Tuncay, Burak Boğaç Baykal, Ramazan Kemal Kurt, Uğur Eker.