Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kadınlara meme kanserinde erken teşhisi anlattı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kadınlara meme kanserinde erken teşhisi anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte kadınlara erken teşhisin önemi anlatıldı. Belediyedeki etkinlikte sağlık ekipleri kadınları meme kanseri, erken teşhis ve alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirdi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte kadınlara erken teşhisin önemi anlatıldı.
Belediyede gerçekleştirilen etkinlikte sağlık ekipleri, kadınları meme kanseri, erken teşhisin önemi ve hastalığa karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirdi.
Etkinlikle meme kanserinde erken teşhise dikkati çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amaçlandı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kadın sağlığını önceleyen çalışmalar kapsamında bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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