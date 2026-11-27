(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi; Kapaklı'da düzenlediği söyleşide, kadınları psikolojik şiddetin etkileri, yasal hakları ve başvurabilecekleri hukuki yollar konusunda bilgilendirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlediği söyleşide, kadınları şiddetin psikolojik ve hukuki boyutları hakkında bilgilendirdi. Programda, Avukat Figen Kocaağalar ve psikolog Ezgi Özen konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılara, psikolojik şiddet başta olmak üzere şiddetin farklı türleri, sahip oldukları haklar ve başvurabilecekleri hukuki yollar anlatıldı.

ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN BOYUTLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Söyleşide, şiddetin yalnızca fiziksel müdahaleyle sınırlı olmadığı vurgulandı. Psikolog Ezgi Özen, psikolojik şiddetin bireyler üzerindeki etkilerini anlatarak, şiddet içeren davranışları tanımanın ve ayırt edebilmenin önemi üzerinde durdu.

Programın hukuki bölümünde Avukat Figen Kocaağalar, kadınların şiddete maruz kalmaları durumunda sahip oldukları haklar ve başvurabilecekleri hukuki yollar hakkında bilgi verdi. Bu bölümde, kadınların hangi adımları atabileceklerini ve nereden destek isteyebileceklerini bilmelerinin önemi vurgulandı.

Programla kadınların şiddeti tanıma, hakları konusunda bilgi edinme ve ihtiyaç halinde destek mekanizmalarına ulaşma konularında bilinçlenmesi amaçlandı.