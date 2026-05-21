Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bayram ve yaz sezonu hazırlıklarını tamamladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bayram ve yaz sezonu hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi, oluşacak hareketliliğe karşı sahillerden altyapıya, çevre düzenlemelerinden belediye hizmetlerine kadar birçok alanda hazırlıklarını tamamlıyor.

TÜM EKİPLER TEYAKKUZDA

Bayram ve yaz sezonu öncesinde sahillerde bakım, temizlik, çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları yoğun şekilde sürdürülürken, artacak nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak belediyenin ilgili birimleri de görev planlamalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve TESKİ ekipleri, bayram süresince kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kesintisiz görev başında olacak. Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi amacıyla vardiya ve nöbet sistemleri de planlandı. Vatandaşlar, bayram süresince talep, öneri ve beklentilerini Alo 153 Candan Çözüm Merkezi ile 0850 459 59 59 numaralı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden, altyapı ve su hizmetlerine ilişkin konularda ise 185 numaralı TESKİ Çağrı Merkezi üzerinden 7/24 iletebilecek.

KABRİSTANLAR BAYRAM ZİYARETLERİ İÇİN HAZIR HALE GETİRİLDİ

Kurban Bayramı öncesinde Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri de il genelindeki çalışmalarını hızlandırdı. Tekirdağ'ın 373 mahallesinde bulunan toplam 560 mezarlık alanında yabani ot temizliği, ilaçlama, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak ziyaretlere hazır hale getirildi. Vatandaşların manevi duygularını rahat bir şekilde yaşayabilmeleri amacıyla yürütülen çalışmaların bayram sonrasında da devam edeceği bildirildi.

MODERN TESİSLERDE HİJYENİK KURBAN KESİM HİZMETİ

Öte yandan vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı, güvenli ve hijyenik koşullarda yerine getirebilmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi mezbahalarında da tüm hazırlıklar tamamlandı. Şarköy, Çorlu ve Çerkezköy mezbahaları ile Malkara Et Kombina Tesisi'nde bayram süresince randevu sistemiyle kesim hizmeti verilecek. Modern teknolojiyle donatılan tesislerde hijyen kuralları en üst seviyede uygulanırken, kurban kesim hizmeti alan vatandaşlara soğuk hava deposu kullanım hizmeti de ücretsiz sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi, bayram tatili boyunca hem kent sakinlerinin hem de ziyaretçilerin huzurlu, güvenli ve konforlu bir bayram geçirebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceği bildirildi.