Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Buluşmaları, Şarköy İlçesinde Devam Etti

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca tüm ilçelere ulaşması hedeflenen 'iftar buluşmaları' devam ediyor. Bu kapsamda hafta boyunca Hayrabolu, Saray, Muratlı ve Marmaraereğlisi'nde binlerce vatandaşı buluşturan dayanışma sofralarının son durağı Şarköy oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı iftar programları, kentin farklı ilçelerinde vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. "Paylaşmanın bereketi, dayanışmanın gücü" sloganıyla her hafta farklı ilçelerde kurulan iftar sofraları, Tekirdağlıların yoğun katılımıyla gerçekleşiyor. Haftanın son büyük iftar programı Şarköy Ahmet Doğan Küçük Meydanı'nda (Çarşı Meydanı) gerçekleştirildi. Cumartesi günü Hayrabolu Kapalı Pazar Yeri ile başlayan haftalık program; pazar günü Saray Açık Pazar Yeri, çarşamba günü Muratlı Muradiye Mahallesi ve perşembe günü Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Kapalı Pazar Yeri ile devam etti.

"Ramazan paylaşmaktır, zor günlerde bir arada olabilmektir"

İftar buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal belediyeciliğin önemine değindi. Bu sofraların bir dayanışma göstergesi olduğunu dile getiren Yüceer, "Ramazan paylaşmaktır, zor günlerde bir arada olabilmektir. Biz yola çıkarken 'Tekirdağ'da kimse kendini yalnız hissetmeyecek' demiştik. Bugün bu sofralarda hemşehrilerimizle paylaştığımız sadece ekmeğimiz değil, birliğimizdir. Tekirdağ'ımızın dört bir yanında kurduğumuz bu dayanışma sofralarıyla birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Ramazanın bereketi tüm sofralarımızda olsun" diye konuştu.

İlçe iftar buluşmalarının sonraki hafta Malkara ve Süleymanpaşa ile devam etmesi planlanıyor. Böylece ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında kurulan dayanışma sofraları, Tekirdağ'ın 11 ilçesinin tamamına ulaşmış olacak.