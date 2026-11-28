(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin Süleymanpaşa'daki yurtlarından Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'daki meslek yüksekokullarına ulaşımını kolaylaştıracak üç yeni otobüs hattında seferlere başlıyor. TEKULAŞ bünyesinde planlanan 90, 91 ve 92 numaralı hatlarla öğrenciler, 30 Kasım'dan itibaren yurtları ile okulları arasında aktarmasız yolculuk yapabilecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, farklı ilçelerde öğrenim gören öğrencilerin kaldıkları yurtlar ile okulları arasındaki ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.

Öğrencilere özel olarak planlanan seferlerle Süleymanpaşa'daki belirli yurtlardan meslek yüksekokullarına doğrudan ulaşım sağlanacak. Böylece öğrenciler, okullarına giderken ve yurtlarına dönerken aktarma yapmak zorunda kalmayacak.

ÜÇ İLÇEYE ÜÇ AYRI HAT

Yeni düzenleme kapsamında 90 numaralı hat, Dr. Sadık Ahmet KYK Erkek Yurdu'ndan Malkara Meslek Yüksekokulu'na ulaşım sağlayacak.

91 numaralı hat ile Dr. Sadık Ahmet KYK Erkek Yurdu, Tekirdağ Kız Yurdu ve Günebakan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu'na aktarmasız ulaşabilecek.

92 numaralı hat ise Dr. Sadık Ahmet KYK Erkek Yurdu ve Tekirdağ Kız Yurdu'ndan Muratlı Meslek Yüksekokulu'na ulaşım sağlayacak.

SABAH 06.45'TE GİDİŞ, AKŞAM 17.00'DE DÖNÜŞ

Her üç hatta da yurtlardan okullara gidiş saati 06.45, okullardan yurtlara dönüş saati ise 17.00 olarak belirlendi.

Seferler, yaz ve kış eğitim öğretim dönemlerinde yalnızca hafta içi gerçekleştirilecek. Yurtlar ile okullar arasında aktarmasız ulaşım sağlayacak öğrencilere özel seferlerde ara duraklarda iniş ve biniş yapılmayacak.