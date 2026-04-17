Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ve Teski'den Ergene'nin Altyapısı İçin Önemli İş Birliği

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), çevreye duyarlı ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ işbirliğiyle kentin altyapı sorunlarının çözümüne yönelik önemli bir yatırım daha hayata geçirildi. Bu kapsamda toplam 12 bin metre uzunluğunda ve Ø 300 mm çapında yeni kanalizasyon şebeke hattı inşa edilecek.

Bölgenin altyapı hizmet kalitesini artıracak yatırım için Tekirdağ Valiliği'nde Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül'ün katılımıyla bir protokol imzalandı.

20 bin metreküp atık su iletilecek

Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Velimeşe, Cumhuriyet, Yeşiltepe ve Yulaflı mahallelerinin atık sularını toplayacak kolektör hattı, atıksu terfi merkezi ve terfi hattının yapımı hayata geçirilecek. Proje kapsamında, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü'ne ait günlük 150.000 metreküp kapasiteli atıksu arıtma tesisine, yaklaşık 20.000 metreküp/gün (Q=20.000 metreküp/gün) atık suyun iletimi hedefleniyor.

TESKİ'inn öz kaynaklarıyla hayata geçiriliyor

TESKİ'nin öz kaynakları ile hayata geçirilen proje kapsamında, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe, Sağlık, Cumhuriyet, Yeşiltepe ve Yulaflı mahallelerinde kanalizasyon şebeke hatları inşa edilerek atık suyun insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkilerin önüne geçilecek.

Bölgedeki altyapı hizmet kalitesini artıran yatırım ile çevresel sürdürülebilirlik sağlanırken halk sağlığı da korunmuş olacak.