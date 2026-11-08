Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi vergi ve atık ücretinde son ödeme günlerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi vergi ve atık ücretinde son ödeme günlerini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi vergi ve atık ücretinde son ödeme günlerini açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı İlan ve Reklam Vergisi ikinci taksidi ile Kat Atık Toplama ve Taşıma Ücretlerinin son ödeme tarihlerini duyurdu. İlan vergisi 30 Kasım 2026 Pazartesi, atık ücreti 31 Aralık 2026 Perşembe gününe kadar ödenebilecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı İlan ve Reklam Vergisi ikinci taksidi ile Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücretlerinin son ödeme tarihlerini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlan ve Reklam Vergisi'nin ikinci taksitinin 30 Kasım 2026 Pazartesi, Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücretlerinin ise 31 Aralık 2026 Perşembe gününe kadar ödenmesi gerekiyor.

Vatandaşlar ayrıntılı bilgi almak için ilçelerde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi veznelerine başvurabilecek.

ÇOSB'de eğitim düzenlenecek

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Akademi tarafından, sanayi kuruluşlarına yönelik "Sera Gazı Emisyonları ve Sera Gazı Azaltımı" konulu çevrim içi eğitim gerçekleştirilecek.

ÇOSB'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (EDIH) ağı paydaşlığında faaliyet gösteren EDIH West Marmara İnovasyon Merkezi kapsamında düzenlenecek eğitimde, sera gazı emisyonlarının yönetimi ve azaltılmasına ilişkin konular ele alınacak.

Eğitim programında sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve raporlanması, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS), Taraflar Konferansı (COP) süreçleri, ulusal mevzuat ve Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı'nın Türk sanayisine etkileri hakkında bilgi verilecek.

Kaynak: AA
Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Arda Güler’den Valencia’ya şık gol Son 6 maçta inanılmaz performans Arda Güler'den Valencia'ya şık gol! Son 6 maçta inanılmaz performans
Bodrum’da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor Bodrum'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor
İpek Yolu’nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü İpek Yolu'nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
10:46
Suudi Arabistan’da füze alarmı Riyad’a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
10:31
Yeni Parti’de genel başkanlık ön seçimi başladı Özgür Özel oyunu kullandı
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı
10:30
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti’nin reytingleri fırladı
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı
09:45
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı O anlar kamerada
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
09:02
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 10:57:05. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi vergi ve atık ücretinde son ödeme günlerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android