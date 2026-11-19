Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince ara tatilde düzenlenen gezi programına katılan çocuklar, Süleymanpaşa Sahili'nde vakit geçirdi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret ederek kentin tarihi ve kültürel mirasını tanıdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nden hizmet alan çocuklar ve ailelerine yönelik gezi programına 104 kişi katıldı.

Süleymanpaşa Sahili'nde başlayan programda çocuklar ve aileleri sahilde gezerek vakit geçirdi. Çocuklar, sahildeki oyun parkında eğlenirken aileleriyle birlikte ara tatilin keyfini çıkardı.

Programın ikinci bölümünde katılımcılar, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görevli arkeologlar Bahar Turhan Başoğul ve Büşra Pakarda Hata'nın rehberliğinde gerçekleştirilen ziyarette çocuklara, tarih öncesi dönemlerden Osmanlı dönemine uzanan eserler hakkında bilgi verildi.

Trakya'nın tarihi geçmişine ışık tutan eserleri inceleyen çocuklar, özellikle Trak Kralı Kersebleptes'e ait buluntulara ilgi gösterdi.

Arkeologların anlatımlarıyla bölgenin tarihi, geçmiş dönemlerdeki yaşam biçimleri ve kültürel değerler hakkında bilgi edinen çocuklar, müze gezisiyle yaşadıkları kentin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.