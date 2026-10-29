Tekirdağ Çorlu'da park halindeki 3 araca çarpan otomobil ters döndü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da park halindeki 3 araca çarpan otomobil ters döndü, 2 kişi yaralandı

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Tekirdağ Çorlu\'da park halindeki 3 araca çarpan otomobil ters döndü, 2 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 3 araca çarpıp takla attıktan sonra ters döndü. Kazada yaralanan 2 kişi Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülürken, araç çekiciyle düzeltildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin park halindeki 3 araca çarpıp takla attığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde meydana geldi. Kaygan zeminde Y.D.'nin (21) kontrolünü yitirdiği 59 APL 268 plakalı otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Otomobil daha sonra takla atıp, ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Y.D. ile yanındaki B.G. (20), ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Takla atan otomobil, çekiciyle düzeltilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
İncelemeTekirdağGüncelÇorluSon Dakika

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