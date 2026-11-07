Tekirdağ'da 11 ilçede Cuma Buluşmaları ile üreticilere destek modeli anlatıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 11 ilçede Cuma Buluşmaları ile üreticilere destek modeli anlatıldı

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Tekirdağ\'da 11 ilçede Cuma Buluşmaları ile üreticilere destek modeli anlatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde düzenlediği Cuma Buluşmaları kapsamında Tekirdağ'da üreticilere yeni destekleme modeli ve tarım sigortaları anlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 11 ilçedeki toplantılarda çok sayıda üreticiyi bilgilendirdi ve soruları yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

Kaynak: AA
TekirdağEkonomiGüncelTarımSon Dakika

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