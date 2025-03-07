Tekirdağ'da 125 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 125 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Malkara ve Kapaklı'da yapılan operasyonla 125 litre sahte içki ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

07.03.2025 10:16
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Tekirdağ'da 125 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ve Kapaklı ilçelerinde evlerinde sahte içki bulunan kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 125 litre sahte içki, 25 litre etil alkol ve 100 boş şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 125 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 125 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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