Tekirdağ\'da 148 Koruyucu Aile Var

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, kentte 148 koruyucu ailenin bulunduğunu bildirdi.

Özdemir, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, koruyucu aile modelinin devlet korumasındaki çocukların aile ortamında yetişmesine imkan sağladığını söyledi.

Koruyucu aile modelinin örnek bir çalışma olduğunu ifade eden Özdemir, "Koruyucu aile modelimiz şu anda bakanlığımızın uyguladığı başarılı bir model. Çocuğun aile yanında, aile ortamında, ebeveynler, anne babayla büyümesi daha sağlıklı olması açısından, çocukların yüksek menfaati açısından gereklilik arzu ettiği için böyle bir model doğmuş. Bu model de başarılı uygulanıyor. Tekirdağ'da da 148 tane koruyucu ailemiz var, 164 çocuğumuz var. Tabii biz bu farkındalığı arttırıp daha fazla çocuğun bu hizmetten faydalanmasını arzu ediyoruz." dedi.

Kadri Paşaoğlu da 2014 yılında koruyucu ailelik için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurduklarını ve bir kız çocuğunun ailesi olduklarını dile getirdi.

Koruyucu ailesi oldukları kızı şefkatle büyüttüklerini belirten Paşaoğlu, "Eşim 2021 yılında salgından dolayı hayatını kaybetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü kızımızı benden alacağını düşündüm ama sağ olsun destek oldular kızımızdan ayrılmadık. Kendim ona bakmaya devam ettim. Liseyi bitirdi ve şimdi iş hayatını başladı. memur olarak hayatını sürdürüyor. Zaman zaman yine görüşüyoruz. Koruyucu aile olmanın kutsal bir görev olduğunu düşünüyorum. İmkanı olan herkesin koruyucu aile olmasını tavsiye ediyorum. Çocukların hayatına dokunmak çok kıymetli." diye konuştu.