Tekirdağ'da 15 Temmuz sergileri - Son Dakika
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Tekirdağ'da 15 Temmuz sergileri

Tekirdağ\'da 15 Temmuz sergileri
16.07.2026 09:43
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Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resim sergisi açılırken, Çerkezköy'de de 'Destanın Adı 15 Temmuz' sergisi düzenlendi. Marmaraereğlisi'nde ise yol düzenleme çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezi Ek Binası'nda düzenlenen sergide, Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri tarafından hazırlanan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ile protokol üyeleri eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemini yansıtan eserlerin yer aldığı sergide, milli iradeyi, demokrasiye sahip çıkma bilincini, birlik ve beraberlik ruhunu konu alan çalışmalar ziyaretçilerle buluşturuldu.

- Marmaraereğlisi'nde kilit taş döşeme çalışmaları sürüyor

Marmaraereğlisi Belediyesi, Sultanköy Mahallesi'nde yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi ile Öğretmen Sokak'ta kilit taş döşeme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların planlı şekilde devam ettiğini belirterek, yolları daha güvenli ve düzenli hale getirmek amacıyla ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

- Çerkezköy'de "Destanın Adı 15 Temmuz" sergisi açıldı

Çerkezköy'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan "Destanın Adı 15 Temmuz" sergisi açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılışa Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da katıldı.

Akay, 15 Temmuz'un demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlattığını belirtti.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise saygıyla andıklarını ifade eden Akay, serginin 15 Temmuz'un hafızalarda canlı tutulmasına katkı sağlayacağını aktardı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 15 Temmuz sergileri - Son Dakika

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