Tekirdağ\'da 248 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 248 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 248 bin makaron, 20 kilogram kaçak tütün, 53 elektronik sigara ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.